Yeni CHP Adresi Bahçelievler Oldu

kayyum ataması sonrası gerginlik

CHP İstanbul’daki kayyum krizi devam ediyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevden alma kararı sonrasında CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Sabah saatlerinde yaşanan gerginlik sebebiyle bina önünde barikatlar kurulurken, Gürsel Tekin öğle saatlerinde binanın önüne geldi. Burada büyük bir arbede gerçekleşti ve Gürsel Tekin, polis ekipleriyle birlikte binaya giriş yaptı.

başkanlık binası kapatıldı

Yaşanan bu gerginliklerin ardından CHP Genel Merkez’den bir açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatılarak, Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacağı bildirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Ayrıca, “Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’ni düzenleyip yeni İl Başkanı ve yönetimi seçinceye kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni adresi İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.” ifadesine yer verildi.

yeni adres belirlendi

CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanlığı adresi olarak, mevcut CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası olarak belirlendi. Bu durum, partinin yeni yönetim yapısına geçiş sürecinde önemli bir aşama oluşturuyor.