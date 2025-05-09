Yeni Denetimler Başlıyor! Kripto Platformlarına Şeffaflık

DENETİM SÜRECİ VE SORUMLULUKLAR

Denetimler, bağımsız bilgi sistemleri denetim kuruluşları ile platformlar arasında her üç aylık dönem için, en geç ilk ay içinde imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Aynı denetim firmasının üst üste en fazla 12 dönem boyunca çalışmasına izin veriliyor. Bununla birlikte bir başdenetçi, aynı platform için ardışık olarak en fazla dört dönem denetim raporu hazırlayabiliyor.

DENETİM RAPORLARINDA YER ALACAK BİLGİLER

Denetim raporlarında aşağıdaki bilgiler yer alacak: Kripto varlıkların tam listesi ve güncel değeri, kripto varlıkların bulunduğu blok zinciri ağları, saklama modeli ve erişim kontrolleri. Ayrıca, platformun kendi kripto varlıkları ve nakit bakiyelerinin güncel değerleri, müşterilere ait nakit bakiye bilgileri, platformun çalıştığı saklama kuruluşları ve banka hesap detayları da raporlarda bulunuyor.

DENETİM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

Platformların likit rezervinde bulunan tüm varlıklar denetime dahil edilecek ve sonuçlar raporda ayrı bir başlık altında belirtilecek. Kripto varlıkların yüzde 100’ünün varlığı teyit edilecek. Denetim tarihleri denetçi tarafından tespit edilip sadece bir gün öncesine kadar platforma duyurulacak. Rastgele seçilen iki tarihte müşteri varlıkları dağıtık defter ağıyla karşılaştırılacak. Denetçi, platforma ait cüzdan adreslerinin doğruluğunu teyit edecek ve kullanılan yöntemleri raporda ekleyecek. Denetim sürecinin ardından rapor, başdenetçi tarafından imzalanarak kesinleştirilecek ve dönemin bitiminden sonraki ilk 10 iş günü içinde platform yönetimine sunulacak. Yönetim kurulunca onaylanan rapor, 15 iş günü içinde düzenleyici kuruma iletilecek. Yeni düzenlemeler, kripto varlık platformlarında şeffaflığı artırmayı ve kullanıcı varlıklarını korumayı amaçlıyor.