Yeni Dönem, Binalar Artık İncelenecek!

DEPREM SONRASI YIKIM KARARLARINA ELEŞTİRİ

Depremlerin ardından, özellikle yeni inşa edilen binalarda yapılan detaylı incelemeler olmadan verilen yıkım kararları, hem vatandaşlar hem de meslek odaları tarafından eleştirildi. DAİMFED Malatya Şube Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen, 1 Haziran 2024’te düzenlediği basın toplantısında deprem sonrası süreç hakkında teknik raporları kamuoyuyla paylaştı ve önemli uyarılarda bulundu.

BİNALARA YÜZEYSEL GÖZLEMLE KARAR VERİLMEMELİ

Esen, “Yeni binaların birçoğuna detaylı analiz yapılmadan yıkım kararı verildi. Bu yaklaşım hem mühendislik bilimine aykırı hem de milli ekonomiye büyük zarar verecek niteliktedir. Bir binaya sadece yüzeysel gözlemle, birkaç çatlak ya da dökülmeye bakarak karar verilmemeli. Aynı şekilde dışarıdan hasarsız gibi görünen bazı eski binaların da statik performansı yetersiz olabilir. Yani her sağlam görünen bina güvenli değildir. Bizim önerimiz, bu tespitlerin mühendislik analizlerine ve performans değerlendirmelerine dayandırılmasıdır. Bu konuda teknik raporlarımızı defalarca ilgili kurumlara ilettik” dedi. Esen’in açıklamaları sonrasında, Malatya ve diğer deprem bölgelerindeki çeşitli sivil toplum kuruluşları da benzer görüşleri kamuoyuna taşıdı ve özellikle ekonomik ömrü olan yapıların bilimsel dayanaklar olmadan yıkılmasının doğru olmadığını vurguladı.

MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNE GÖRE TESPİT YAPILACAK

22 Haziran 2025 tarihli ve 32934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelik” ile bu tespitler artık 6 bölüm ve 36 maddeden oluşan mühendislik kriterlerine göre gerçekleştirilecek. Yönetmelik kapsamında binalar performans analizleriyle değerlendirilecek ve yapı denetimli binalarda hasar kararları psikolojik değil, bilimsel temellere dayanacak.