Yeni Dönem: Üniversite Hastaneleri MHRS İle Entegre

MEMİŞOĞLU’NUN ZİYARETLERİ VE AÇIKLAMALARI

Uşak’taki ziyaretleri sonrasında gazetecilere açıklamalar yapan Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Memişoğlu, üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS üzerinden randevu sisteminin entegre edildiğini duyurdu.

PİLOT UYGULAMA BAŞLIYOR

Memişoğlu, “Pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül’den itibaren başlıyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz.” dedi. Sağlık bilimleri alanında, her türlü desteği sunarak daha kaliteli sağlık hizmeti sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

MHRS ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA YÖNTEMLERİ

MHRS üzerinden 7/24 hastane randevusu almak mümkün. “ALO 182” hattı günün her saati telefonla randevu almak için kullanılabiliyor. Ayrıca internet üzerinden de randevu almak mümkün. Bunun için MHRS web sitesi veya mobil uygulama tercih edilebilir. MHRS’nin internet sitesinde “Randevu Al” bölümüne girerek, T.C. kimlik numarası ve şifre girişinin ardından randevu bilgileri girilerek randevu oluşturulabiliyor.