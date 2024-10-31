“Yeni Dönemde E-Ticaret Uygunsuz Ürünler”

YENİ DÜZENLEME GEREKLERİ

E-ticaret ortamında satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretleri bulundurmak zorunlu oldu. Bunun yanı sıra, uygun olmayan ürünler 24 saat içerisinde platformlardan kaldırılacak.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Bakanlığın uzaktan iletişim araçlarıyla satılan ürünlerin denetimine dair yaptığı düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlık, yeni yönetmelik ile önemli değişiklikler yapıldığını belirtti.

TÜRKÇE UYARI ZORUNLU

Bu yeni düzenleme ile ürünlerin satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgilerine ilaveten işaretlerin yer alması şartı getirildi. Böylece vatandaşlar, internetten alışveriş yaparken fiziksel mağaza ortamındaymış gibi ürünleri inceleyebilecek ve gerekli işaretleri görüntüleyebilecek.

Herhangi bir internet sitesinde, güvensiz ya da ticarete uygun olmayan ürünlerin tespit edilmesi durumunda, bu ürünlerin satış ilanlarının 24 saat içinde kaldırılması gerekecek. İlgili süre içinde talep yerine getirilmezse, bu ilana erişim engellenecek. Ayrıca, diğerlerinin ticari faaliyetlerini destekleyen platformlar, “Ürün Güvenliği Temas Noktası” belirleyecek. Vatandaşlar, bu noktalar üzerinden ürünlerin güvenliği ve uygunluğu konusunda şikayet ve bildirimlerde bulunabilecekler. Uygunsuzluk tespiti halinde hızlı müdahale için, bazı ürünlerin piyasaya arzında Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci şartı getiriliyor. Bu şartı sağlamayanlar, Türkiye’ye satış yapamayacak.