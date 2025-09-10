Yeni Düzenleme, Çocuk Faillerin Cezasını Artırıyor

Çocuk Faillerin Cezai Sorumluluğu Üzerine Tartışmalar

Türkiye’de son dönemlerde 18 yaş altındaki çocukların karıştığı cinayete ilişkin vakaların artması, kamuoyunda çocuk faillerin cezai sorumluluğu konusunu yeniden gündeme getiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu alanda ceza artırımına yönelik sinyaller veriyor. Bakanlık bünyesindeki Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan taslağın detayları yavaş yavaş açıklanmaya başlıyor. Sabah gazetesinin aktardığına göre, 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklar için Türk Ceza Kanunu’nun 31’inci maddesinde bir düzenleme yapılması planlanıyor. Yeni düzenlemeyle, bu maddede yer alan indirim oranlarının düşürülmesi ile çocuk failler için daha ağır cezaların uygulanması hedefleniyor.

Yeni Düzenlemenin Detayları

Yeni düzenlemeye göre, kasten öldürme suçunu işlerken 16 yaşını doldurmuş olan çocuklar için, hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmaması sağlanacak. Bu düzenlemede, kusurun ağırlığı, güdülen amaçlar, suçun işleniş şekli ve daha önce kasıtlı bir suç nedeniyle mahkûmiyet durumu dikkate alınacak. Mevcut yasaya göre ise 31’inci maddenin ikinci fıkrasında, eylemi gerçekleştiren kişinin 12 yaşını doldurmuş olup 15 yaşını doldurmamış olması halinde, fiilin hukuki sonuçlarını algılayamaması durumunda ceza sorumluluğu bulunmuyor. Ancak eğer kişinin davranışlarını yönlendirme yeteneği mevcutsa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 9 yıl ila 11 yıl arasında hapis cezası uygulanıyor.

Suça Sürüklenen Çocukların Aileleri Üzerine Düzenlemeler

Suça sürüklenen çocukların aileleriyle ilgili de ceza maddelerinde düzenlemeler yapılacak. TCK’nın 233’üncü maddesinde yer alan “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçu, aile hukukuna göre bakım ve eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler için, şikâyet halinde 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Yapılacak düzenleme ile birlikte, bu suçtan verilen ceza miktarları artırılacak ve toplumsal duyarlılığı yüksek, sosyal anlamda daha uyumlu çocukların yetiştirilmesi amaçlanıyor.