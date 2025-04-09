Yeni Düzenleme Tüketici Ürünleri İçin!

YENİ DÜZENLEME YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığı, “Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” adı altında yeni bir düzenleme yayımladı. Bu değişiklik, hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerini kapsıyor. Düzenleme ile birlikte, bu tür ürünlerde açık ve anlaşılır bir bilgilendirme yapılması zorunlu hale geliyor.

KULLANILAN HİZMETLERDE AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tekstil ve ayakkabı gibi Bakanlığın sorumluluğundaki tüketici ürünlerinde eğer hayvansal menşeli parça bulunuyorsa, bu parçanın hangi hayvandan elde edildiği bilgisi tüketicilere iletilecek. Bu bilgiler, ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde ya da ürüne eşlik eden belgelerde yer alacak. Ayrıca, uzaktan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen satışlarda bu bilginin açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde Türkçe olarak, ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulması gerekecek.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

Bu yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi ise 2 ay sonra gerçekleşecek. Tüketicilerin daha sağlıklı ve doğru bilgilerle ürünleri değerlendirebilmesi amacıyla yapılan bu uygulamanın, bilgilendirme süreçlerini hızlandıracak ve şeffaflığı artıracak olması bekleniyor.