Yeni e-Devlet Hizmetiyle Tarifeleri Karşılaştırın!

YENİ HİZMET E-DEVLET ÜZERİNDEN DEVREYE ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilmesi için e-Devlet üzerinden yeni bir hizmeti hayata geçirdiklerini duyurdu. Uraloğlu, “Mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi.” dedi. Bu hizmet, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) sunduğu 42 hizmetten biri olarak e-Devlet sistemine dahil edildi.

TARİFELERİN KARŞILAŞTIRILMASI ARTIK KOLAYLAŞTI

Bakan Uraloğlu, yeni sistemin 13 farklı şirkete ait tarife ve kampanyaları karşılaştırma olanağı sunduğunu belirtti. Açıklamasında, “Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek.” ifadesinde bulundu. Böylece mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platformdan erişilebiliyor ve kıyaslanabiliyor.

ÇOK SAYIDA KRİTER ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMA YAPILACAK

Uraloğlu, vatandaşların artık farklı operatörlerin tarifelerini ayrı ayrı sitelere bakarak incelemek zorunda olmadığını sözlerine ekledi. “Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek.” dedi. Uraloğlu, bu uygulamaya https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresinden erişilebileceğinin altını çizdi.

REKABETİ ARTIRACAK VE EN UYGUN TARİFEYİ SUNACAK

Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağının altını çizen Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolay erişim sağlayacağını ve işletmecilerin de daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunmaya teşvik edileceğini belirtti. “Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız.” dedi.

ULUSLARARASI ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin uluslararası ödüllere de aday gösterildiğini ifade etti. “Hizmetimiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin (WSIS) yarışmasında “Bilgiye Erişim” kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi.” diye konuştu.