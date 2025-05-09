Yeni Eğitim Modelleri Tartışılıyor

MEVCUT LİSE EĞİTİM SİSTEMİNE YENİ MODELLER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mevcut lise eğitim sistemindeki eksiklikleri düzeltmek amacıyla 2+2, 3+1 ve 2+1 gibi çeşitli alternatif eğitim modelleri üzerinde duruyor. Eğitimciler arasında farklı yaklaşımlar öne çıkarken, zorunlu eğitimin yaş sınırı ve esnek yapı ihtiyacı tartışmaların odak noktasında bulunuyor.

ALTERNATİF MODELLERİN SUNDUĞU FIRSATLAR

Öne çıkan modellerden biri olan 3+1, ilk üç yılın zorunlu eğitim olarak geçmesini, son yılın ise üniversite hazırlığı olarak değerlendirilmesini öngörüyor. 2+2 modeli, öğrencilerin ilk iki yılın ardından diploma almasını, kalan iki yılın ise isteğe bağlı bir yapı ile oluşturulmasını öneriyor. Bazı alternatif modellerde ise lisede zorunlu eğitimin kaldırılması gündeme getiriliyor.

EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞLERİ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Baştuğ, eğitim sisteminin öğrencilerin yaşam beklentilerine uygun bir biçimde şekillenmesi gerektiğini vurguluyor. Baştuğ, zorunlu eğitimin sınırının 16 yaşla belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Doç. Dr. Turgay Öntaş ise ortaöğretimde ilk iki yılın zorunlu, sonraki yılların ise öğrencilerin ilgi ve kariyer planlarına göre şekillenecek bir model öneriyor.

MEVZUATTA HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamayla henüz kesin bir kararın alınmadığını ifade ediyor. Bakanlık, tüm görüşleri dikkate alarak nihai kararı siyasi mekanizmalarda şekillendireceğini belirtiyor. Ayrıca Eğitim İş Sendikası, tartışılan modellerin dezavantajlı kesimleri eğitim sisteminden koparabileceği ve erken yaşta iş gücü piyasasına yönlendirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.