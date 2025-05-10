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Yeni Ehliyet Alacak Olanlar Dikkat!

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YENİ TASARI GÜNDEME DAMGA VURDU

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması planlanan önemli değişiklikler, gündemde büyük bir yankı yaratıyor. Yeni tasarı ile birlikte trafik cezaları ve ehliyet ile ilgili düzenlemeler dikkat çekiyor. Kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak ve alkollü araç kullanmak gibi trafik ihlallerinin cezaları ciddi şekilde artacak.

EHLIYET UYGULAMALARINDA YENILIKLER

Söz konusu düzenleme, ehliyetine el konulan sürücüler için bekleme sürelerini uzatırken, yaşlı sürücüler için de yeni testlerin uygulanmasına yol açıyor. Meclis’e sunulacak tasarının içinde yaşlı sürücüler için önemli yenilikler yer alıyor. Bu değişiklikler, trafik güvenliğini artırmayı ve sürücülerin yeterliliklerini gözden geçirmeyi hedefliyor.

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