Yeni Elektrikli Bmw Ix3 Tanıtıldı

BMW’NİN YENİ DÖNEMİ

BMW, ikinci nesil iX3 modelinin dünya prömiyeri ile “Neue Klasse” dönemine resmi olarak giriş yapıyor. Bu yepyeni elektrikli SUV, yenilikçi tasarım dili, tamamen elektrikli araçlar için geliştirilmiş bir altyapı ve “süper beyin” denilen gelişmiş bilgisayar sistemi ile BMW için heyecan verici bir vizyon sunuyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE MENZİL

800 voltluk mimari üzerine inşa edilen BMW iX3, 108 kWh’lik bataryası ile WLTP ölçümlerine göre 805 kilometreye kadar menzil sağlıyor. 400 kW’lık ultra hızlı şarj desteği ile yalnızca 10 dakikalık şarj süresi ile 370 kilometre menzil kazanmak mümkünken, 21 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine ulaşmak da gerçekleştirilebiliyor.