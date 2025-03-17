Yeni Evlenenlere Özel Kredi Kampanyası

KONUT KREDİ FAİZLERİNDE GÜNCEL DURUM

Konut sahibi olmak isteyenler için kredi faizleri güncellenmiş durumda. Son zamanlarda konut kredisi faizlerinde kısmi bir düşüş görülsede, oranlar hala yüksek seviyelerde kalıyor. Daha önce yüzde 1’in altında olan faiz oranlarıyla ev sahibi olmak mümkünken, günümüzde en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.55 düzeyine ulaşmış durumda. Özellikle yeni evlenen çiftlere destek vermek amacıyla kamu bankaları özel konut kredisi kampanyaları düzenlendi. Açıklanan yeni kredi paketleriyle, esnek ödeme koşulları ve düşük faiz oranlarıyla ev sahibi olmak isteyenlere çeşitli finansman desteği sağlanıyor.

YENİ EVLENENLER İÇİN KAMPANYA ŞARTLARI

Yeni evlenen çiftlere özel olarak sunulan konut kredisi paketlerinden yararlanmak isteyenlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor:

– Başvuru sahibi ya da eşinin 35 yaşını doldurmamış olması

– Resmi nikâh tarihinin üzerinden 3 yıldan fazla geçmemiş olması

– Başvuru sahibi veya eşinin hiçbir taşınmaz sahibi olmaması

Bu koşulları sağlayan çiftler, avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme planlarıyla kredi kullanma fırsatına sahip.

ESNEK GERI ÖDEME SEÇENEKLERİ

Özel konut kredisi kampanyası dahilinde esnek geri ödeme imkanları da sunuluyor. Krediden yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin belirli bankacılık hizmetlerine ulaşması gerekiyor. Bu hizmetler arasında:

– Açık hesap açtırmak

– En az üç adet otomatik ödeme talimatı vermek

– Kredi kartı sahibi olmak veya onaylı bir kredi kartına sahip olmak

– İnternet veya mobil bankacılık üyeliğini tamamlamak

– Hayat sigortası, DASK ve konut sigortası yaptırmak

– Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) veya diğer sigorta ürünlerinden en az üçüne sahip olmak

Geri ödeme seçenekleri arasında aylık eşit taksitli, serbest ödeme veya 3 aya kadar ödemesiz planlar bulunuyor.

FAİZ ORANLARI VE AYLIK TAKSİTLER

Güncel faiz oranı yüzde 2.55 olarak belirlenmiş durumda. 1 milyon TL kredi, 120 ay vade için aylık taksit tutarı 26.806 TL olarak hesaplanıyor. Diğer bankalarda ise faiz oranı yüzde 2.59 seviyesinde olup, 1 milyon TL kredi için 120 ay vadede aylık taksit 27.162 TL olarak belirleniyor.