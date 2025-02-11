More
Gündem

Yeni Görev Yerleri Açıklandı

yeni-gorev-yerleri-aciklandi

HÜKÜMETTEN YENİ ATAMA KARARNAMESİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı (HSK) tarafından yeni atama kararnamesi yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, hakim ve savcıların yeni görev yerleri netleşti.

255 HAKİM VE SAVCININ ATAMALARI GERÇEKLEŞTİ

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının atanmaları, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 06.02.2025 tarihli ve 222 sayılı atama kararı uyarınca, toplam 255 hakim ve savcının atamalarının yapıldığı belirtildi. Yeni görev yerleri belirlenen hakim ve savcılar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için Resmi Gazete’deki atama kararına göz atılabilir.

ÖNEMLİ

Gündem

Erzurumlu Anneden Tatil Tepkisi!

İstanbul ve diğer illerde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar kapandı. Erzurumlu bir annenin, çocuğunu okula götürürken çektiği video sosyal medyada hızla yayıldı.
Gündem

Zelenski: Avrupa ABD’siz Güvenlik Sağlayamaz

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD'nin desteğini çekmesi durumunda Avrupa'nın bu açığı kapatamayacağını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.