Yeni Görüntüler: Bıçak Pazardan Alınmış

OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kadıköy’de, 24 Ocak 2025 tarihinde kaykay malzemesi almak için pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı bir saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Bu olayla ilgili yürüyen davada yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanıkların olay öncesinde pazardaki bir tezgahtan bıçak alırken güvenlik kameralarına yakalandıklarını ifade etti.

SANIKLARIN PLANLI EYLEMİ GÖRÜNTÜLENDİ

Avukat Epözdemir, “Bu görüntüler sanıkların eyleminin planlı olduğunu gösteriyor. Kasten öldürme kastını ortaya koyan önemli bir delildir.” demişti. Yeni görüntülerde, B.B. ve U.B.’nin pazarda yürüdükleri sırada bir tezgahtan bıçak alarak yollarına devam ettikleri görülüyor. Şahısların rahat bir tavır sergilemesi dikkat çekici.

CİNAYETİ GÜLERKEN ANLATTI

Daha önce ortaya çıkan davaya dair diğer görüntülerde, katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gitmeleri ve burada arkadaşlarıyla buluşmaları yer alıyor. Katilin, orada arkadaşlarına Ahmet Minguzzi’yi bıçakladığını gülerek anlattığı görülüyor.

OLAYIN DETAYLARI

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde yaşanan olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden Minguzzi, B.B.’nin bıçaklı saldırısına maruz kaldı. U.B. ise saldırı sırasında Minguzzi’ye tekme attı. Ağır yaralanan çocuğun 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. B.B. ve U.B., “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18 ile 24 yıl hapis talebiyle yargılanıyor.

İKİ ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturmada ayrıca, Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli daha tutukladı. Cinayetin failleri, pazarda Minguzzi’yi ararken görüntülenmişti. Davanın 8 Mayıs tarihinde görülen ikinci duruşmasında, mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma 20 Haziran 2025 tarihine ertelendi.