Gündem

Yeni Görüntüler Hakan Çakır Olayında Bulundu

yeni-goruntuler-hakan-cakir-olayinda-bulundu

OLAYIN DETAYLARI

Ankara’da 22 yaşındaki Hakan Çakır, annesi ve kız kardeşine yönelik hakaret yapıldığı iddiasıyla bir grup ile tartışma yaşamış, bu sırada çıkan arbedede bıçaklanarak yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde T.Z., S.Z., ağabeyleri E.Z. ve babaları C.Z. ile birlikte U.K. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte baba C.Z. ve üç oğlu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, U.K. serbest bırakıldı.

CİNAYET ANINA DAİR YENİ GÖRÜNTÜLER

Cinayet anına ilişkin yeni kayıtlar gün yüzüne çıktı. Bu görüntülerde, kavganın başladığı sırada 14 yaşındaki zanlının bir restorana girip bıçak aldığı anlar yer alıyor. Ayrıca, görüntülerde saldırganların olay yerine doğru koştuğu ve bir zanlının elindeki bıçağı savurduğu anlar da yer almakta.

ÖNEMLİ

Gündem

Yasin Tunahan N., Çocuklara Taciz Etti

Ankara'da Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve kızıyla ilgili cinsel taciz suçunu kabul eden Yasin Tunahan N. tutuklandı.
Gündem

Yasin Tunahan N., Tacizden Tutuklandı

Ankara'da, Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretlerde bulunan ve kızına cinsel tacizde bulunduğunu kabul eden kişi tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.