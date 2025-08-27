Yeni Görüntüler Hakan Çakır Olayında Bulundu

OLAYIN DETAYLARI

Ankara’da 22 yaşındaki Hakan Çakır, annesi ve kız kardeşine yönelik hakaret yapıldığı iddiasıyla bir grup ile tartışma yaşamış, bu sırada çıkan arbedede bıçaklanarak yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde T.Z., S.Z., ağabeyleri E.Z. ve babaları C.Z. ile birlikte U.K. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte baba C.Z. ve üç oğlu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, U.K. serbest bırakıldı.

CİNAYET ANINA DAİR YENİ GÖRÜNTÜLER

Cinayet anına ilişkin yeni kayıtlar gün yüzüne çıktı. Bu görüntülerde, kavganın başladığı sırada 14 yaşındaki zanlının bir restorana girip bıçak aldığı anlar yer alıyor. Ayrıca, görüntülerde saldırganların olay yerine doğru koştuğu ve bir zanlının elindeki bıçağı savurduğu anlar da yer almakta.