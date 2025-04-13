Yeni Gümrük Vergisi Muafiyeti Açıklandı!

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, yarı iletkenler ve diğer elektronik ürünleri kapsayan bir gümrük vergisi muafiyeti kararı aldı. Bu uygulama, 5 Nisan itibarıyla ithal edilen ürünleri kapsıyor ve ABD’li teknoloji devleri olan Apple, Nvidia ve Dell gibi şirketlere yarar sağlıyor. Ayrıca, ABD’nin Çin’e karşı uyguladığı gümrük vergileri yüzde 145’e yükselirken, Pekin de Amerikan ürünlerine yüzde 125’lik bir misilleme oranı uyguluyor. Cuma günü ABD, Çin ile olan ticaretinde baskıyı hafifletmek amacıyla muafiyetleri listeledi. Ancak Pekin Ticaret Bakanlığı, bu hamleyi yalnızca “küçük bir adımı temsil ettiğini” belirterek Trump yönetiminin tüm tarife stratejisini “tamamen iptal etmesi” gerektiğini vurguladı.

MUAFİYETLER KİMLERE FAYDA SAĞLIYOR?

Yeni muafiyetler, Nvidia ve Dell gibi ABD’li teknoloji şirketlerinin yanı sıra iPhone gibi premium ürünleri Çin’de üreten Apple’a da avantaj getiriyor. Ancak muaf tutulan bazı tüketici elektroniği ürünlerinin, ABD’nin ulusal savunma ağları için kritik öneme sahip olduğu düşünülen aşamalara özel gümrük vergilerine tabi olabileceği için bu rahatlama geçici olabilir.

YARI İLETKEN TARİFELERİ HAKKINDA KESİN AÇIKLAMALAR

Trump, Pazartesi günü “çok spesifik” ayrıntılar vereceğini ifade etti ve ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, yarı iletken tarifelerinin muhtemelen “bir ya da iki ay içinde” yürürlüğe gireceğini duyurdu. Trump, önceki günlerde birçok ticaret ortağına kapsamlı ithalat vergileri uygulanacağını açıklamıştı; ancak daha sonra bunların çoğunu ani bir şekilde 90 günlüğüne durdurdu. Bu erteleme, Çin hariç tutuluyor. Beyaz Saray, Trump’ın Çin ile bir anlaşma yapma konusunda iyimser olduğunu belirtse de, yönetim yetkilileri Pekin’in kendilerine ulaşmasını beklediklerini net bir şekilde ifade ettiler.

ÇİN LİDERİ ASYA TURUNA ÇIKIYOR

Xi Jinping, Pazartesi günü beş gün boyunca sürecek olan Güneydoğu Asya turuna başlayacak ve üretim merkezi Vietnam’ın yanı sıra Malezya ve Kamboçya liderleriyle bir araya gelecek. Trump’ın gümrük vergileri ve sonrasındaki politika değişiklikleri ABD ekonomisinde önemli bir şok etkisi yarattı; yatırımcılar devlet tahvillerinden çekildi, dolar değer kaybetti ve tüketici güveninde düşüş yaşandı. Ayrıca, Trump üzerindeki baskıyı artıran Wall Street milyardelleri, stratejinin zarar verici ve ters tepeceğini ileri sürerek eleştirilerde bulundu. Beyaz Saray ise, bu agresif politikanın meyvelerini vermesini beklediğini savunuyor ve birçok ülkenin 90 günlük ara süresi dolmadan önce bir anlaşma sağlamak amacıyla ticaret müzakerelerine başladığını belirtiyor.