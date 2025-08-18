Yeni Haftada Hava Isınıyor

HAFTA BAŞINDA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) hava tahminlerine göre, bugün itibarıyla iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalıyor. Yeni haftada sıcaklıkların kademeli olarak artacağı öngörülüyor. Özellikle Salı gününden itibaren artan sıcaklıklar, Cuma günü zirve yapacak.

KUZEY BÖLGELERDEKİ RÜZGAR UYARISI

MGM, Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli rüzgar uyarısı yapmış durumda. Son tahminlere göre, gün boyunca sıcaklıkların aşağıdaki gibi olması bekleniyor:

– Balıkesir 33 derece

– Edirne 36 derece

– İstanbul 30 derece

– Denizli 35 derece

– İzmir 32 derece

– Adana 35 derece

– Ankara 35 derece

– Zonguldak 25 derece

– Rize 32 derece

– Malatya 39 derece

– Diyarbakır 41 derece

– Gaziantep 36 derece

– Siirt 40 derece