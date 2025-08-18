Yeni Haftada Hava Sıcaklığı Artıyor

HAVA SICAKLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bugünkü hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise bu normallere yakın seyrediyor. Önümüzdeki hafta sıcaklıkların kademeli bir şekilde artması bekleniyor. Salı gününden itibaren yükselmeye başlayan sıcaklıklar, cuma günü en yüksek seviyeye ulaşacak.

KUVEİTLİ RÜZGAR UYARISI

MGM, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Bugünkü sıcaklık tahminleri ise şöyle sıralanıyor: Balıkesir 33 derece, Edirne 36 derece, İstanbul 30 derece, Denizli 35 derece, İzmir 32 derece, Adana 35 derece, Ankara 35 derece, Zonguldak 25 derece, Rize 32 derece, Malatya 39 derece, Diyarbakır 41 derece ve Gaziantep 36 derece, Siirt 40 derece olarak ölçülüyor.