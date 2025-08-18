Yeni Haftada Sıcaklık Artışı Bekleniyor

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, bugün hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer alanlarda ise normallere yakın olacak. Yeni haftaya girerken sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Salı gününden itibaren sıcaklıkların yükselmeye başlamasıyla birlikte, cuma günü maksimum seviyelere ulaşması bekleniyor. MGM, özellikle Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

SICAKLIKLAR BUGÜN ŞÖYLE OLACAK

Son tahminlere göre, bugün ülke genelindeki sıcaklıklar şu şekilde olacak: Balıkesir 33 derece, Edirne 36 derece, İstanbul 30 derece, Denizli 35 derece, İzmir 32 derece, Adana 35 derece, Ankara 35 derece, Zonguldak 25 derece, Rize 32 derece, Malatya 39 derece, Diyarbakır 41 derece, Gaziantep 36 derece ve Siirt 40 derece.