Saran’dan Hakem Kararlarına Sert Eleştiri

saran-dan-hakem-kararlarina-sert-elestiri

FENERBAHÇE BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Fenerbahçe’nin başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig’de yapılacak olan RAMS Başakşehir – Fenerbahçe maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Saran, dünkü Galatasaray – Samsunspor karşılaşmasında yaşanan hakem kararları hakkında Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşüldüğünü belirtti.

HİÇBİR ŞEYDEN VAZGEÇMEK YOK

Başkan Saran, “Biz seçim zamanında da dedik ki, ‘Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım kuracağız’. Bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdik. Ancak dünde yaşananlar tüm camiamızı hem şaşırttı hem de üzdü. Bizleri çekmeye çalıştıkları noktalara gelmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bu durum Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurabiliyor.” ifadelerini kullandı.

GEREKEN YAPILACAK

Başkan, “Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben başkan ile iletişim halindeydim. Kendisi döndüğünde gerekeni yapacağına, doğruyu yapacağına inanıyoruz.” sözlerini ekledi.

