“Yeni iMac Serisi M4 İşlemcilerle Tanıtıldı”

APPLE’IN YENİ BİLGİSAYARI İLE GÜÇLENEN TEKNOLOJİ

Apple, M4 işlemcilerle güncellenmiş bilgisayarlarını tanıtmaya başladı. İlk olarak, şirketin hepsi bir arada masaüstü bilgisayarı olan 2024 iMac, Apple’ın en son M4 işlemcisiyle donatılıyor. Bu işlemci, M1 modeline göre 1,7 kat ve önceki M3 modeline kıyasla 1,3 kat daha hızlı olacağı ifade edilen 10 çekirdekli bir tasarıma sahip.

YENİ İMAC’İN ÖZELLİKLERİ VE SEÇENEKLERİ

Daha hızlı işlemci ile birlikte yeni iMac, standart olarak 16 GB bellek seçenekleriyle birlikte 24 GB ve 32 GB’lık bellek alternatifleri sunuyor. Depolama alanı ise 256 GB ile başlayıp 2 TB’a kadar yükseltiliyor. Yeni iMac, önceki modelde olduğu gibi 24 inç 4.5K Retina ekranı barındırıyor ancak Apple, parlamayı büyük ölçüde azaltmayı hedefleyen nano dokulu cam seçeneğini de sunuyor.

BAĞLANTI SEÇENEKLERİ VE SATIŞ TARİHİ

Yeni işlemci ile birlikte geniş bağlantı seçenekleri dikkat çekiyor. Yeni seri, dört adet Thunderbolt 4 portu ile Ethernet desteği sağlarken, iki 6K 60Hz veya bir 8K 120Hz harici ekrana bağlantı imkanı sunuyor. Yeni iMac için ön sipariş süreci 59.999₺’den başlarken, satışların 8 Kasım’dan itibaren başlayacağı Apple tarafından duyuruluyor.