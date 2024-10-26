Yeni Mac Modelleri İçin Duyuru Zamanı

APPLE’IN YENİ TANITIMI

Apple, bu ayın başında A18 Pro işlemcisi ile donatılan yeni bir iPad mini modelini tanıttı. Bu gelişmelerin ardından şirket, dikkatini Mac bilgisayarlara yöneltiyor ve haftaya yeni bir lansman gerçekleşecek. Apple’ın Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, duyuruların Pazartesi sabahı itibarıyla başlayacağını duyurdu. Peki, bu lansmanda neler göreceğiz?

MAC MINI VE YENİ İŞLEMCİLER

Geçtiğimiz günlerde Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın M4 işlemcisiyle güçlendirilmiş bir Mac mini üzerinde çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. İddiaya göre, bu yeni model mevcut Mac mini’den daha küçük olacak ve Apple TV 4K’ya yakın bir boyuta sahip olacak. Ayrıca, Apple’ın M4 işlemcisini taşıyan başka Mac modellerinin tanıtılmasını da bekliyoruz çünkü şu anda bu işlemci yalnızca 2024 iPad Pro’larda yer alıyor.

YENİ MACBOOK PRO MODELLERİ

Yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’ların yanı sıra yeni bir iMac’in de tanıtılabileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte, Apple’ın M4 işlemcisinin daha güçlü Pro ve Max versiyonlarını da duyurması gündemde. Bazı kaynaklar, yeni MacBook Pro’ların ve Mac mini’nin standart M4 ve M4 Pro seçenekleriyle satışa sunulacağını ve dizüstü bilgisayarlarda M4 Max’in de bir seçenek olarak yer alacağını öne sürüyor.