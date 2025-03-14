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Yeni Mercedes CLA Resmen Tanıtıldı!

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YENİ MERCEDES-BENZ CLA TANITILDI

Mercedes, merakla beklenen yeni CLA modelini sonunda tanıtıyor. Yıldız desenli stop lambalarıyla dikkat çeken yeni Mercedes-Benz CLA, modern görünümünü destekleyen tasarım detaylarının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor. Türkiye’de de satışa sunulacak olan bu dört kapılı sedan, hem içten yanmalı hem de elektrikli versiyonlarıyla geliyor.

AKILLI TEKNOLOJİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni CLA, şirketin şimdiye kadar geliştirdiği en akıllı otomobil olma özelliğini taşıyor. Model, Mercedes-Benz’in kendi bünyesinde geliştirdiği Mercedes‑Benz Operating System (MB.OS) ile çalışıyor. Bu teknoloji, otomobilin çok yönlü kullanımını ve akıllı bağlantı özelliklerini artırıyor.

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