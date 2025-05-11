Yeni Papa, İlk Pazar Duasını Yaptı

YENİ PAPA GÖREVİNE BAŞLADI

Papa 14. Leo, perşembe günü yapılan seçim sonrası bugün ilk pazar duası konuşmasını yapmak üzere Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalığın önüne geçti.

İLK DUASINI YAPTI

Papa 14. Leo, Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından ilk pazar duasını gerçekleştirdi. Duanın ardından yaptığı konuşmada uluslararası gelişmelere dair mesajlar iletti.

BİR DAHA ASLA SAVAŞ

İtalyanca akıcı bir şekilde konuşan Papa 14. Leo, önceki Papa Francis’in barış çağrısını tekrarlayarak, “Üçüncü dünya savaşının parça parça yaşandığı günümüzün dramatik ortamında ben de her zaman geçerli olan şu sözleri tekrarlayarak dünyanın güçlülerine sesleniyorum: Bir daha asla savaş.” dedi.

GAZZE VE UKRAYNA VURGUSU YAPTI

Dünyada yaşanan savaşlara dikkat çeken Papa 14. Leo, “Sevgili Ukrayna halkının çektiği acıları yüreğimde taşıyorum.” şeklinde ifade ederek, “Mümkün olan en kısa sürede gerçek, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için her türlü çabanın gösterilmesi.” çağrısında bulundu.

DERİN BİR ACI DUYUYORUM

Daha sonra Gazze Şeridi’nde süregelen insani duruma da değinen Papa, “Yaşananlar karşısında derin bir acı duyuyorum. Çatışmalar derhal dursun, tükenmiş sivil nüfusa insani yardım sağlansın ve tüm esirler serbest bırakılsın.” diye belirtti. Ayrıca, Hindistan ve Pakistan arasındaki kırılgan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade eden Papa 14. Leo, “Dünyada hala o kadar çok başka çatışma var ki.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

ANNELER GÜNÜ’NÜ DE KUTLADI

İlk pazar duasını geniş bir kitleyle paylaşan Papa 14. Leo, bugünün Anneler Günü olması dolayısıyla tüm annelerin bu özel gününü de kutladı.

PAPA 14. LEO, SEÇİMİN İKİNCİ GÜNÜNDE SEÇİLMİŞTİ

Vatikan’da perşembe günü yapılan papalık seçiminde, 3’üncü oylama sonucunda yeni papa belirlenmişti. Sistina Şapeli’nde yükselen beyaz duman sonrasında Aziz Petrus Meydanı’nda çanlar çalmış ve 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi’nin yeni liderinin seçildiği duyurulmuştu.

HABEMUS PAPAM

Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkan bir kardinal, Latince, “Habemus papam” (Bir papamız var) ifadesiyle yeni papanın seçildiğini resmen ilan etmiş ve yeni papanın 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost olduğu bildirilmişti.

İLK ABD’Lİ PAPA

Tarihteki ilk ABD’li papa olan Prevost, Papa 14. Leo adını seçmişti. Pervost, Katolik Kilisesi’nin 267’nci papası olarak kayıtlara geçti.