Yeni Papa Seçimi 7 Mayıs’ta Başlayacak

KARDİNALELER BUGÜN ROMA’DA TOPLANDI

Vatikan’ın resmi yayını olan Vatican News’te yayınlanan habere göre, Roma’da toplanan kardinal grubu, yeni Papa seçimi için tarihi 7 Mayıs olarak belirledi. Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Konklav’ın ilk oturumunun öğleden sonra gerçekleştirileceğini açıkladı. Seçim süreci, Katolik dünyasında “Sede Vacante” (Makamın Boşluğu) döneminin sonlanmasını simgeliyor.

Papa seçimleri dolayısıyla Sistine Şapeli, bugünden itibaren ziyaretçilere kapatıldı. Vatikan Müzeleri’nden yapılan açıklamada, Konklav hazırlıkları kapsamında şapelde gerekli teknik düzenlemelerin başladığı ifade edildi. Seçim sürecine 80 yaş altındaki kardinal seçmenler katılabiliyor. Resmi rakam 135 olarak belirtilse de İtalyan medyası, bir kardinalin ağır hasta olması ve Kardinal Giovanni Angelo Becciu’nun ceza almış olması nedeniyle, katılım sayısının 133’e düşebileceğini bildiriyor.

Konklav süreci, Katolik Kilisesi’nin en önemli ritüellerinden biri olarak öne çıkıyor. 1,4 milyar Katolik’i temsil edecek yeni Papa, kardinal seçmenlerin üçte iki çoğunluğunu sağlayan adaylar arasından seçilecek. Seçilen kişi, görevi kabul etmesi halinde Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı unvanını kazanacak. Yeni Papa’nın seçildiğine dair işaret olarak, Sistine Şapeli’nden beyaz dumanın yükselebileceği ifade ediliyor. Ardından Aziz Petrus Bazilikası’nın meşhur balkonundan “Habemus Papam” (Bir Papamız Var) ifadesiyle yeni Papa kamuoyuna tanıtılacak. Katolik dünyası için tarihi bir dönüm noktasına yaklaşan bu süreçte, dünya kamuoyunun 7 Mayıs’ta Vatikan’dan yükselecek beyaz dumanı beklediği bildiriliyor.