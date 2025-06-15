Yeni Papa, Ünlü İsimlerle Akraba!

PAPA 14. LEO’NUN SOY AĞACI ÜZERİNE YENİ ARAŞTIRMA

Papa 14. Leo, Amerika’dan çıkan ilk Papa olması sebebiyle büyük bir ilgi topluyor. Yapılan yeni bir araştırma, onun dünya çapında tanınan birçok isimle akraba olduğunu ortaya koyuyor.

ÜNLÜ İSİMLERLE UZAK AKRABA

Harvard Üniversitesi’nden Profesör Henry Louis Gates Jr.’ın yürüttüğü “Finding Your Roots” (Köklerini Bulmak) adlı belgesel dizisi çerçevesinde gerçekleştirilen araştırmada, Papa Leo’nun Hillary Clinton, Justin Trudeau, Madonna, Justin Bieber ve Angelina Jolie gibi ünlü isimlerle uzaktan akraba olduğu tespit edildi. Gates’in ekibi, American Ancestors kuruluşu ile Miami Küba Soybilim Kulübü’nün desteğiyle Papa’nın soyunu 1500’lü yıllara, İspanya’ya kadar izlemeyi başardı.

ANNE TARAFINDAN SOYLU BİR GEÇMİŞ

Papa Leo’nun anne tarafından atalarının dördü İspanyol soyluları arasında yer alan “hidalgo” unvanına sahipti. Ailesi için dikkate değer olan bir başka detay, o dönem savaşçılar da bulunuyor olması. Örneğin, Diego de Arana Valladar, 17. yüzyılda Portekiz’in kolonilerini Hollandalı korsanlara karşı savundu.

BÜYÜKBABASININ GAZETE SKANDALI

Sicilyalı Papa’nın büyükbabası Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano Alito, bir müzik eğitmeni olarak ABD’ye göç ettikten sonra karısı tarafından aldatılması sebebiyle gazeteleri de meşgul eden bir skandala karıştı. Hatta bir dönem rahip olmayı düşündüğü, ancak bu yoldan vazgeçtiği öğrenildi.

SİYAHİ ATALARI DA BULUNUYOR

Araştırmaya göre, Papa’nın soy ağacında en az 17 siyahi ABD kökenli ata bulunuyor. Soy kökeni dağılımına göz attığımızda, Papa’nın atalarının çoğunluğunun Fransız (40 kişi), ardından İtalyan (24), Amerikalı (22) ve İspanyol (21) olduğu görülüyor.