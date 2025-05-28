Yeni Pillere Üç Kat Fazla Enerji

YENİ YAKIT HÜCRESİ TEKNOLOJİSİ

ABD’de bilim insanları, elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılan lityum iyon pillere göre birim ağırlık başına üç katından fazla enerji taşıyan bir yakıt hücresi üzerinde çalışıyor. Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) yapılan araştırmada, yüksek performanslı bir yakıt hücresi prototipi üretiliyor. Araştırmacılar, üretilen prototipi deneyerek, bu yakıt hücresinin pek çok elektrikli araçta kullanılan lityum iyon pillere göre birim ağırlık başına üç kat fazla enerji taşıyabileceğini gösteriyor.

YAKIT HÜCRESİ SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

Bu yakıt hücresi, elektrokimyasal reaksiyon yolu ile elektrik üretiyor ve yeniden şarj edilmek yerine hızlı bir yakıt ikmali ile çalışıyor. Kullanılan yakıt, ucuz ve yaygın bulunan sıvı sodyum metali. Cihazda ayrıca oksijen atomu kaynağı olarak sıradan hava kullanılıyor. İçerisindeki gözenekli elektrot, sodyum ile oksijenin kimyasal olarak reaksiyona girmesini sağlıyor ve bu süreçte elektrik üretiliyor. Testler, kilogram başına yaklaşık 1700 vatsaat enerji ürettiklerini gösterirken, bu sistemin toplamda 1000 vatsaatten fazla bir değere karşılık geldiği belirtiliyor.

KARBON EMİSYONUNA ETKİSİ

Yapılan çalışmada, sodyum oksit emisyonlarının atmosferdeki karbondioksiti emeceği iddia ediliyor. Araştırmacılar, bu bileşiklerin havadaki nemle birleşerek sodyum hidroksit oluşturacağını ve bunun ardından karbondioksit ile hızlı bir şekilde reaksiyona girerek katı bir madde olan sodyum karbonat oluşturacağını açıklıyor. Araştırmanın sonuçları ise “Joule” dergisinde yayımlanıyor.