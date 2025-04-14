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Yeni Resmi Bayram Yolda Geliyor!

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NEVRUZ BAYRAMI RESMİ BAYRAM OLMA YOLUNDA

Nevruz Bayramı, Türkiye’de resmi bayram olma adımları atıyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart’ın Nevruz Bayramı olarak ilan edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) bir kanun teklifi sunmuş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart’ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız?” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, bu konuşmasında, “Nevruz belli bir etnik grubun değil; Alevisi, Sünnisiyle Türk’ü ve Kürt’üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır” demiştir.

NEVRUZ’UN ANLAM VE GELENEĞİ

Nevruz, her yıl 21 Mart’ta kutlanan, doğanın uyanışını ve baharın gelişini simgeleyen köklü bir gelenektir. Tarih boyunca Türk, İran, Orta Asya ve Orta Doğu halkları tarafından kutlanan bu bayram, yeni yılın başlangıcı olarak kabul ediliyor.

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