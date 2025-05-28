Yeni Schengen Vizesi Uygulaması Duyuruldu

YENİ VİZE UYGULAMASI

Avrupa’ya gitmeyi planlayanlar için önemli bir gelişme yaşandı. Schengen vizesi başvurularıyla ilgili yeni bir uygulama devreye giriyor. Avrupa Komisyonu, 26 Haziran 2024 tarihindeki Vize Kodu El Kitabı’nda yaptığı güncellemelerle, vize geçerlilik sürelerinin kademeli olarak artırılabilmesinin önünü açıyor. Bu yeni sistem, Schengen vizelerinde uygulanacak olan ‘Cascade Kuralı’ adıyla anılıyor ve doğru bir şekilde kullanılan vizelere daha uzun süreli vize verilmesine imkan tanıyor.

İLK KISADAN UZUNA GEÇİŞ

Yeni kurala göre, Schengen vizesine ilk defa başvuran kişilere genellikle kısa süreli ya da tek girişli vize veriliyor. Ancak bu vizeyi yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanan başvuru sahipleri, sonraki başvurularında bir yıl, iki yıl ve hatta beş yıla kadar uzun süreli giriş hakkına sahip vizeler alabiliyor. Almanya’nın İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, İzmir’de katıldığı bir etkinlikte, “Vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere tanınıyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, turist kategorisindeki başvuru sahiplerinin yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek zorunda kalabileceğine de değindi.

TİCARİ VİZE DANIŞMANLIĞI

Schröer, ticari vize danışmanlık şirketlerinin sürece herhangi bir olumlu katkı sunmadığını belirtti. Başvuruların doğrudan yapılmasının yeterli olduğunu vurguladı. Bu yeni uygulama, Türkiye’de daha etkin bir şekilde uygulanacak ve başvuru sahiplerinin vize alma süreçlerini hızlandıracak.