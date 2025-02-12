Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

SÜRPRİZ AYRILIĞA ŞAŞKIN BAKIŞLAR

Ünlü oyuncu, muhabirleri fark edince sevgilisinin yanından aniden ayrılmasını şaşkın gözlerle izledi. Sevgilisi, kameraların önüne geçmemek için farklı bir yöne gitti.

RÖPORTAJDA YARDIM TALEBİ

Yeni dizisiyle ilgili muhabirlerle sohbet eden Büşra Develi, röportaj sonrası gözden kaybolan erkek arkadaşının nerede olduğuna dair basın mensuplarından yardım istedi. “Arkadaşımı bekletmeyeyim. Nerede acaba? Kaybettim onu.” ifadeleriyle, durumu esprili bir şekilde özetledi.

MAGAZİN DÜNYASINDAN KISACIK GÜNCELLEMELER

Sinema, sahne ve televizyonda gelişen olaylar ve magazin dünyasında yaşanan hızlı haberlerle dolu bir gün daha geçiriliyor. 11 yaş kutlaması vesilesiyle, birçok ünlü isim bir araya geldi ve keyifli anlar yaşandı.