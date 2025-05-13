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Yeni Soruşturma Ekrem İmamoğlu Hakkında Açıldı

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TUTUKLULUK DURUMUNA YENİ BİR BOYUT EKLENDİ

Ekrem İmamoğlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İmamoğlu’na, “Savcılara yönelik sözleri nedeniyle kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yeni bir soruşturma açıldığı bildiriliyor.

19 Mart’ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta savcılığa verdiği ifadenin ardından İstanbul 10. Sulh Hukuk Hakimliği tarafından tutuklandı. İmamoğlu, hakimlik ifadesinde soruşturmayı yürüten iki savcıyı eleştirmişti.

SAVCILIK TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İmamoğlu’nun hakimlik ifadesindeki bazı ifadeleri gerekçe gösterilerek, “Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu kapsamda İmamoğlu, yarın SEGBİS sistemi aracılığıyla Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde ifade verecek.

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