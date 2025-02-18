Yeni Sosyal Konut Kampanyası Duyuruldu

YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI DUYURULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut kampanyasını tanıttı. Bakan Kurum, bu projeyle ülke genelinde dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı konutlar sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Planlar, projelerin Türkiye’nin 81 ilinde yıl sonunda başlamasını içeriyor.

SEKTÖR HAREKETLİLİĞİ ARTIRILIYOR

Bakan Kurum, ayrıca Emlak Konut ile olası bir kampanya başlatmayı da düşündüklerini belirtti. “Bu sayede hem ekonomiye hem de vatandaşların konut sahibi olma hayallerine katkı sağlamayı hedeflediklerini” söyledi. Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı’nda, deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

DEPREM BÖLGESİNDE ŞANTİYELER İNŞA EDİLİYOR

Bakan Kurum, “Deprem bölgesi bugün baktığınızda dünyanın en büyük şantiye alanı haline geldi. Tüm sektör temsilcilerine, orada çalışan işçi, emekçi, mimar, mühendis kardeşlerimize, depremzede vatandaşlarımız adına, milletimizin adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 11 ilde 4333 köyde 174 ayrı alan ve 3481 şantiyenin aktif olduğunu dile getiren Kurum, “Toplamda 201 bin ev ve iş yerini afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik” dedi.

GELECEKTEKİ HEDEFLER

“2025 yılı sonuna geldiğimizde de deprem illerinde huzurun, güvenliğin, mutluluğun olduğu şehirlerimizi inşa etmiş, milletimizin mutluluğuna ortak olmuş olacağız” diyen Bakan Kurum, kentsel dönüşümü milli güvenlik mücadelesi olarak gördüklerini belirtti. “1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Deprem konutları dışında devam eden 312 bin sosyal konutun inşası da hızla sürmekte.” şeklinde ekledi.

YENİ KAMPANYALAR VE ARAZİ TALİMATLARI

Bakan Kurum, “İhtiyaç duyulan araziler için talimat gönderdik” diyerek, yeni sosyal konut projelerinin yıl sonunda başlayacağını duyurdu. Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyanın Emlak Konut ile başlayacağını müjdeleyen Kurum, “Nasıl dar gelirli vatandaşlara uygun konut imkanı sunuyorsak, diğer gelir grubundaki vatandaşlara da uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat gerek peşinatsız olarak sunuyoruz” dedi. Yarın yapılacak kampanyanın tüm detaylarının Emlak Konut tarafından açıklanacağını belirtti.