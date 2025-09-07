Yeni Teknik Direktör Belirlenecek!

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ’UN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yeni teknik direktör konusu hakkında bazı bilgiler paylaştı. İtalyan teknik adam Spalletti’ye teklif götürdüklerini fakat bu sezon takım çalıştırmayı istemediğini ifade etti. Koç, “3-4 yabancıyla görüşüyoruz. Ama yerli olacaksa bence hakkıdır, İsmail Kartal olmalıdır. Camianın içinde olsun diyen kadar olmasın diyen de var.” dedi.

KADROMUZUN GÜCÜ

Bu sezon kadrolarının “belki de tarihteki en kuvvetli kadro” olduğuna dikkat çeken Koç, Avrupa’daki beklentinin yüksek olduğunu belirtti. “Her maçta 11 oyuncunun 8-9’u yabancı olacak. Bu nedenle yabancıların yönetimi, yıldızların yönetimi ve Avrupa tecrübesi öne çıkıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Alman ekolünü tercih edenlerin de bulunduğunu vurguladı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Ali Koç, “1-2 gün içinde yeni hocamızı açıklayacağız. Kolay bir karar değil. Yerlinin de yabancının da artıları ve eksileri var.” şeklinde konuşarak, kararın son derece zor olduğunu dile getirdi.