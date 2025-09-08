“Yeni Teknik Direktör Yabancı Olacak”

Fenerbahçe’de Hızlı Gelişmeler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesinde hareketli günlerden geçiyor. UEFA kadro bildirimlerinin son gününde kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerin teknik direktör belirsizliği devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica’ya karşı 1-0’lık mağlubiyet ile turnuvaya veda eden takımda teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

Yeni Teknik Direktör Adayları

Yönetici Hamdi Akın, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü hakkında dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Akın, “Hocamızın yerli ya da yabancı olması konusunda tereddütlerimiz vardı ama açıklama bugün ya da yarın yapılacaktır. Sanıyorum ki yeni teknik direktörümüz yabancı olacak.” şeklinde konuştu. DHA’nın haberine göre, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör seçeneğinin Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco’dan yana olması bekleniyor.

Tedesco’nun Özellikleri

39 yaşındaki Tedesco, görev aldığı her kulüpte hücum futbolunu ön planda tutmasıyla dikkat çekiyor. Genç teknik adam, 4-2-3-1 sistemini benimsedi ve Fenerbahçe yönetimine kulüpte görev almak istediğini iletti. Belçika Milli Takımıyla da 16 ay mağlubiyet yaşamayan Tedesco, EURO 2024’te de takımını namağlup gruptan çıkardı.

Kariyerinde Başarılar

Kariyerine Erzgebirge Aue’de başlayan Tedesco, Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör unvanını elde ederken, Schalke ile Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi. Daha sonra Spartak Moskova’nın tarihindeki en genç teknik direktör unvanını aldı. Almanya’ya döndüğünde Leipzig ile önemli bir başarı yakalayarak ligde 4. sırayı elde etti ve DFB-Pokal’ı kazandı. Belçika Milli Takımı ile de 2.75 gol ortalaması ile dikkat çekti.

Ali Koç’un Açıklamaları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda şu ifadeleri kullandı: “Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca’dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor.” Koç, “Spalletti’yi istedik, takım çalıştırmayacağını söyledi. Çok iyi Portekizli hocalar var ama camiamız artık Portekizli hoca ismi duymak istemiyor. Bu nedenle Alman ekolüne yöneldik.” dedi.

Koç son olarak, “Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde. Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak. 2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var.” diyerek yakın zamanda netleşecek olan teknik direktör değişikliğinin müjdesini verdi.