Yeni Trafik Cezaları Düzenlemesi TBMM’den Geçti

Trafik Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklikler ile birlikte, kırmızı ışık ihlali, drift ve makas atma, alkollü ya da ehliyetsiz araç kullanma gibi eylemler için uygulanacak cezalar artırıldı. Uygulanan düzenlemeler, trafik güvenliğini artırmayı ve kural ihlallerini engellemeyi hedefliyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif, dün gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulu oturumunda oy çokluğuyla kabul edilerek yasalaştı.

YENİ CEZALAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Alkol ve hız ihlalleri ile ilgili olarak, yerleşim yerlerinde hız sınırını 6-10 kilometre/saat aşınca 2 bin, 11-15 kilometre/saat aşınca 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşınca 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşınca 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşınca 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşınca 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşınca 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşınca 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve fazlasında ise 30 bin lira idari ceza uygulanacak. Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullananlara 40 bin, 0,50 promilin üzerinde alkol tespit edilen sürücülere 25 bin, uyuşturucu veya uyarıcı madde alanlara ise 150 bin lira idari para cezası getirildi. Trafikte bir aracı takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari ceza kesilecek, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

TRAFİK İHLALLERİ VE CEZALARI

Yavaşlayan hız sınırlarının cezası ile ilgili olarak; sürücüler yerleşim alanında hız sınırını ihlal ederse, her seferinde ayrı yönelik ceza uygulanacak. Ayrıca, sürücü belgeleri belirli dönemler için geri alınacak. Ehliletsiz motorlu araç kullananlar 40 bin lira, sürücü belgesi iptal edilmiş kişiler de yine 200 bin lira ceza ödeyecek. Kırmızı ışık ihlali, tekrarı durumunda katlanarak artan cezalara tabii olacak. Trafikte “makas” ve “drift” yapanlar, trafiği tehdit edecek şekilde hareket edenler, 90 bin lira civarında ceza alacak.

ALKOL VE CEPTEN TELEFON KULLANMA CEZALARI

Yeni düzenleme ile 0,50 promilin üzerinde alkol tüketen sürücülere 25 bin lira ceza uygulandı. İkinci ihlalde ceza 50 bin lira, üçüncü ihlalde ise 150 bin lira olarak belirlendi. Seyir halinde cep telefonu kullananlara bile ceza kesilmektedir; ilk seferde 5 bin, ikinci seferde 10 bin, bir yıl içinde üçüncü seferde her ihlal için 20 bin lira idari ceza uygulanacağı açıklandı.

KAZA SONRASI YERDEN AYRILMA VE “DUR” İKAZINA UYMAMA CEZALARI

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere hapis cezası ve 2 yıl sürücü belgesi geri alma cezası getirildi. “Dur” ikazına uymayan sürücüler, 200 bin lira ceza ödeyerek, 60 gün süre ile belgelerine el konulacak.

Yeni düzenlemelerle, trafik güvenliği artırılırken, ihlallere verilen cezalarda da önemli artışlar olduğu görülmektedir.