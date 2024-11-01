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Ekonomi

“Yeni Türkiye Kart Dönemi Başladı”

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UKOME TOPLANTISI YAPILDI

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Bu toplantıda, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 81 ilde kullanılmak üzere geliştirdiği ve pilot illerde uygulamaya geçen Türkiye Kart sistemine dahil edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Böylece vatandaşlar, Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda Türkiye Kart kullanma imkanına sahip olacak. Ancak Türkiye Kart için bu hatlarda uygulanacak tarife henüz belirlenmedi.

İSTANBULKART DEVAM EDİYOR

Öte yandan her iki hatta da İstanbulkart geçerli olmaya devam edecek. Toplantıda ayrıca, Sirkeci-Harem Arabalı Vapur Hattı’nın Yenikapı’ya taşınması teklifi ve İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü uhdesindeki 94 araç için EDS muafiyeti teklifi, tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi.

YAYALAŞTIRMA TEKLİFLERİ ONAYLANDI

Fatih’teki Seyyid Ömer Cami Aralığı Sokak ile Eski Vezir Sokağı ve Silivri’deki Küçükhasfırın Sokak ile Fikret Gündoğan Sokağı’nın yayalaştırılması teklifi de onaylandı.

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