Yeni Ücretsiz Halk Plajları Açılacak

ÜCRETSİZ HİZMET SUNAN HALK PLAJLARI

Ülkemizdeki halk plajları, yaz sezonunda vatandaşlara tatil imkanı sunarak ücretsiz olarak hizmet veriyor. 2019 yılından bu yana ücretsiz olarak sunulan halk plajlarının sayısı 17’ye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bu yıl iki yeni ücretsiz halk plajının hizmete gireceğini açıkladı. Bu gelişme ile yerli ve yabancı turistlerin ücretsiz, kaliteli plaj hizmetlerine erişimi daha kolay hale gelecek. Bodrum’da mevcutta bulunan 4 halk plajına bir yenisi daha eklenmiş olacak.

YENİ PLAJ PROJELERİ

Ersoy, 2024-2025 yıllarında beş yeni ücretsiz halk plajının inşa edilmesinin planlandığını belirtti. Bu planlamaya göre, 2025 itibarıyla halk plajlarına şunlar ekleniyor: Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık ve Adana-Karataş, Giresun-Merkez. Bu eklemelerle birlikte toplam halk plajı sayısı 35’e ulaşacak.