GEÇTİĞİMİZ HAFTA VARYANT KATEGORİSİNE ALINDI

Geçtiğimiz hafta, Birleşmiş Milletler’e bağlı sağlık kurumu olan DSÖ, NB.1.8.1 varyantını “izlenmekte olan varyant” kategorisine aldı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, bu varyant Amerika’da da az sayıda vakada görülmeye başladı. DSÖ’nün 28 Mayıs tarihli güncellemesinde, yeni varyantın bazı bölgelerde vaka artışlarına neden olduğu kaydedildi. Varyantın şu anda Güneydoğu Asya, Batı Pasifik ve Akdeniz bölgelerinde yayılmakta olduğu ifade edildi. DSÖ, vakaların gözlemlendiği ülkeler arasında Kamboçya, Çin, Hong Kong ve Singapur’u sıraladı. Dünya genelinde şu anda baskın varyantın LP.8.1 olduğunu bildiren DSÖ, hem LP.8.1 hem de NB.1.8.1 varyantlarının, diğer türlerle kıyaslandığında “artmış bir halk sağlığı riski taşımadığını” vurguladı.

ÇİN’DEN RAPORLAR VE ELEŞTİRİLER

Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nin son açıklamasına göre, NB.1.8.1, ülkedeki COVID-19 vakalarının büyük bir kısmını oluşturuyor. Devlet medyasında görüş bildiren bazı Çinli doktorlar, bu varyantın belirgin semptomlarından birinin oldukça ağrılı boğaz enfeksiyonu olduğunu kaydetti. Çin CDC’si, pandemi süresince vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili şeffaf olmamakla sıkça eleştirildi. Trump yönetimi ve bazı ABD istihbarat yetkilileri, COVID-19 virüsünün ilk olarak 2019’un sonlarında Çin’in Wuhan kentindeki bir laboratuvarda ortaya çıktığını ve Çin Komünist Partisi’nin bunu örtbas etmeye çalıştığını iddia etti. Kanada Geleneksel Çin Tıbbı Koleji Profesörü Dr. Jonathan Liu, Mart ayında Çin CDC verilerine göre sadece yedi COVID-19 ölümü bildirildiğini, ancak bu sayının inandırıcılıktan uzak olduğunu belirtti. Liu, “Seyrek nüfusu ve yüksek hijyen standartlarına sahip Kanada’da, geçen Ağustos’tan bu Mayıs’a kadar 1.915 ölüm kaydedildi. Çin gibi yoğun nüfuslu bir ülkede ayda yalnızca yedi ölüm olması gerçekçi değil,” şeklinde konuştu. Fei Tian Koleji Biyomedikal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Sean Lin de Çin CDC’nin ağır vaka oranları, hastaneye yatış veya ölüm oranları hakkında herhangi bir veri paylaşmadığını ifade etti.

DİĞER ÜLKELERDEN ÖNLEMLER

Güney Koreli yetkililer, Çin ve Hong Kong’daki vaka artışlarını yakından izlediklerini açıkladı. Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı’ndan İkinci Genel Müdür Yardımcısı Lee Han-kyung, “COVID-19 vakaları Hong Kong, Çin ve Tayland gibi komşu ülkelerde artış gösteriyor. Bu durum endişe verici,” dedi. Güney Kore Tabipler Birliği, mevsim geçişleri ve seyahat hareketliliği nedeniyle COVID-19’un yeniden artabileceği konusunda uyarıda bulundu. “Artan iç mekan etkinlikleri ve sıcak havalar nedeniyle solunum yolu enfeksiyonlarının yayılma riski artabilir,” açıklamasında bulundu. Hindistan’da Delhi Sağlık Bakanı Pankaj Singh ise panik yapılmaması gerektiğinin altını çizerek, “Hastanelerimizin yatak, oksijen, ilaç ve ekipman açısından hazır olması talimatını verdik. Ancak yeni varyantın yol açtığı COVID, basit viral enfeksiyonlarla benzer seyrediyor. Şu ana kadar gelen vakalar hafif semptomlar gösteriyor: ateş, öksürük, soğuk algınlığı,” ifadelerini kullandı. Tayvanlı yetkililer de bu hafta halkı maske takmaları ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyardı. Ülkede daha önce vaka artışı gözlemlenmişti.

ABD CDC: VAKA SAYILARI ÇOK DÜŞÜK

Amerikan CDC yetkilileri, yeni varyant NB.1.8.1’in şu anda dolaşımdaki varyantlardan daha ciddi bir tehdit oluşturmadığını belirtti. The Epoch Times’a açıklama yapan CDC sözcüsü, “NB.1.8.1 varyantının Çin’de görüldüğünün farkındayız ve uluslararası ortaklarımızla düzenli iletişim halindeyiz,” sözlerini dile getirdi. Sözcü, bu varyantın henüz CDC’nin COVID Veri İzleme Paneli’ne dahil edilmediğini ve dünya genelinde yalnızca 20’den az genom dizisinin kaydedildiğini aktardı.