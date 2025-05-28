Yeni Yakıt Hücresi, Daha Fazla Enerji

YENİ YAKIT HÜCRESİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

ABD’deki bilim insanları, elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pillerle kıyaslandığında birim ağırlık başına üç katından fazla enerji taşıyabilen yenilikçi bir yakıt hücresi üzerinde çalışıyor. Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) gerçekleştirilen araştırma sürecinde, yüksek performanslı yakıt hücresi prototipi üretildi. Araştırmacılar, üretilen prototipin gösterdiği performansla, bu yakıt hücresinin neredeyse tüm elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pillere göre birim ağırlık başına üç kat daha fazla enerji depolayabildiğini keşfetti.

YAKIT İKMALİ VE ENERJİ ÜRETİMİ

Bu yakıt hücresi, elektrokimyasal reaksiyonları kullanarak elektrik üretiyor. Cihaz, yeniden şarj edilmek yerine hızlı bir şekilde yakıt ikmali yapmaya olanak tanırken, yakıt olarak ucuz ve yaygın olan sıvı sodyum metali kullanıyor. Cihazın bir diğer bileşeni ise oksijen kaynağı olarak sıradan havayı kullanıyor. İçerisindeki gözenekli elektrot, sodyumun oksijenle kimyasal olarak reaksiyona girmesine ve böylece elektrik üretimine olanak sağlıyor.

EMİSYONLAR VE ÇEVRESEL ETKİLER

Yapılan testlerde, cihaz kilogram başına yaklaşık 1700 vatsaat enerji üretirken, bu tüm sistemde 1000 vatsaatten fazla bir değere karşılık geliyor. Araştırmacılar, cihazın çalışması sırasında oluşan sodyum oksit emisyonlarının atmosferdeki karbondioksiti emeceğini öne sürüyor. Bu bileşiklerin havadaki nemle birleşerek sodyum hidroksit oluşturacağı ve bu bileşenin ayrıca karbondioksitle kolayca birleşerek katı bir madde olan sodyum karbonat oluşturabileceği belirtiliyor. Araştırmanın sonuçları “Joule” dergisinde yayımlandı.