Yeni Yakıt Hücresi Devrimi Gerçekleşiyor

YENİ YAKIT HÜCRESİ TEKNOLOJİSİ

ABD’de yapılan bir araştırma, elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılan lityum iyon pillere alternatif olarak bir yakıt hücresinin potansiyelini ortaya koyuyor. Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesinde geliştirilen bu yüksek performanslı yakıt hücresi prototipi, birim ağırlık başına üç kat fazla enerji taşıyabiliyor. Araştırmacılar, bu prototip ile gerçekleştirdikleri deneylerde yakıt hücresinin lityum iyon pillere kıyasla belirgin bir üstünlük sağladığını kanıtladı.

AKILLI YAKIT İKMA SİSTEMİ

Geleneksel şarj yöntemleri yerine hızlı bir şekilde yakıt ikmali yapabilme imkanı sunan bu yakıt hücresi, ucuz ve yaygın olarak bulunabilen sıvı sodyum metali kullanıyor. Cihazın diğer bir bileşeni ise hava olarak bilinen oksijen atomu kaynağıdır. Gözenekli bir elektrot sayesinde sodyum, oksijen ile kimyasal bir reaksiyona girmekte ve bu süreçte elektrik üretilmektedir.

TESTLERDEN OLUMSUZ GÖRÜNTÜLER

Yapılan testlerde cihaz, kilogram başına yaklaşık 1700 vatsaatlik enerji üretiyor ve tüm sistemde bu, 1000 vatsaatten fazla bir değeri ifade ediyor. Araştırmacılar, cihazın çalışma sürecinde oluşan sodyum oksit emisyonlarının atmosferdeki karbondioksiti absorbe edeceğini savunuyor. Belirtilen bu bileşenlerin, havadaki nemle birleşerek sodyum hidroksit oluşturacağı ve ardından karbondioksitle birleşip katı sodyum karbonat haline geleceği ifade ediliyor. Araştırmanın bu önemli sonuçları “Joule” dergisinde yayımlanmış durumda.