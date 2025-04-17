Yeni Yargı Paketi İle İlgili Açıklama

Adalet Bakanlığı yeni yargı paketi üzerinde yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Bu hafta içinde 10. Yargı Paketi’nin Meclis’e sunulması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketi hakkında yaptığı açıklamada, 10. Yargı Paketi’nin “Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk paketi” olacağını ifade etti. Paketin ceza adaletine odaklanacağını belirten Bakan Tunç, “3 aşama olacak. Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması.” dedi.

AF SÖZ KONUSU DEĞİL

Yeni yargı paketiyle binlerce kişinin tahliye olacağına dair iddiaları yalanlayan Bakan Tunç, “Burada herhangi bir af söz konusu değil. Gündemimizde yok. Burada yapılacak düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. 55 bin kişinin tahliye edileceği iddiası yanlış.” değerlendirmesinde bulundu. Uzun süren yargılamalar nedeniyle 31 Temmuz 2023 tarihinde suç işleyen fakat yargılanmaları devam eden hükümlüler için de bir çalışma yapılacağını vurguladı. Ayrıca, yeni yargı paketi kapsamında, tekrarlayan suçlardan cezaevinde bulunanlar için yeni bir madde gündemde. Bakan Tunç, bu konuda teknik bir taslak hazırladıklarını belirtti.

CEZA ADALETİNİ SAĞLAMAK

Bakan Tunç, “Bundan kaç kişi faydalanacak biz ona bakmıyoruz. Bu düzenleme sayı ile ilgili değil adalet, eşitlik ile ilgili.” ifadesini kullandı. 10. Yargı Paketi ile ilgili olarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarında “Yeni Yargı Reformu Strateji belgemizin ilk paketi olacak. 264 hedef var Strateji belgemizde. bunları belli bir takvime bağlamış durumdayız.” dedi.

YENİ DÜZENLEMELER GETİRİYOR

Pakette, ceza adaletinin kapsamının sadece infaz aşamasını değil, aynı zamanda delil toplama ve yargılama aşamalarını kapsayacağını vurgulayan Bakan Tunç, bu aşamaların tek amacının ceza adaletini sağlamak ve toplumu suçlardan korumak olduğunu belirtti. Ayrıca, trafik suçlarına yönelik caydırıcılığı artırmaya yönelik çalışmaların da pakette yer alacağını ifade etti. Bakan Tunç, denetimli serbestlik ve tutuklama tedbirlerinden kaynaklanan eleştirileri de dikkate alarak düzenlemeler yapılacağını kaydetti.