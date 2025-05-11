Yeni Yaş Sınırı Uygulaması Geliyor

TBMM HAFTALIK ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

TBMM, 13 Mayıs Salı günü haftalık çalışma programına başlayacak. Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal kararları çerçevesinde bazı kanunlar ve 375 sayılı KHK’de değişiklikler içeren kanun teklifini görüşecek.

MEMUR OLMAK İÇİN YAŞ SINIRI DEĞİŞİYOR

Teklife göre, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak. Bu alımlar, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak şartıyla gerçekleştirilecek.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ YENİ DÜZENLEMELER

Uyuşmazlık Mahkemesi’nin Başkanlığı, Anayasa Mahkemesince belirlenen üyeler arasından seçilecek.

TRT İÇİN YENİ TAHSİSLER

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ve devlet kontrolündeki yerler, TRT’nin görevleri için bedelsiz olarak tahsis edilebilecek.

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemlerindeki konuları ele alacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini görüşecek. Teklifle, hac ve umre işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın denetim elemanları tarafından her yıl denetlenecek.

DİNLERİ YÜKSEK KURULUNUN GÖREVLERİ

Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur’an-ı Kerim meallerini inceleyecek. Ayrıca, maden ve petrol ruhsatları olanların KEP kullanma zorunluluğu olacak ve bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 300 bin lira para cezası uygulanacak. MAPEG ve TENMAK’ın tüm varlıkları devlet malı sayılacak ve haczedilemeyecek.

KARUTLU YANGININI ARAŞTIRMA KOMİSYONU TOPLANIYOR

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangını ile ilgili araştırma komisyonu, Grand Kartal Otel’deki yangın hakkında Bolu Valiliği yetkililerini dinleyecek.

KİT KOMİSYONU GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmeye devam edecek. Bu hafta Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ), Türkiye Nükleer Enerji A.Ş (TÜNAŞ) gibi kurumların hesapları ele alınacak. Ayrıca Dilekçe Komisyonu, itiraza uğrayan Başkanlık Divanı kararlarını değerlendirirken, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon da kamu denetçilerini dinleyecek.

YAPAY ZEKÂ ARAŞTIRMA KOMİSYONU İLERLEYİŞİ GÖZDEN GEÇİRECEK

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, oluşturulacak rapor için konuları değerlendirecek ve önerileri toplayacak.

PARTİLER GRUP TOPLANTILARINI YAPACAK

Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.