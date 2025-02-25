Yenidoğan Çetesi İçin Tahliye İtirazı

DAVA SONUCUNDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul’da, bebeklerin kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk edilerek haksız kazanç sağlama ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyeleri hakkında 46 sanığın yargılandığı davada yeni ara kararlar açıklandı.

TUTUKLU SANIKLARIN TAHLİYESİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Birinci Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Emine Avcı, Esenyurt Reyap Hastanesi’nin medikal muhasebecisi Funda Özen, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel’in, tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

İNCELEMELERİN DEVAM ETMESİ

Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek maktul bebekler için ayrı ayrı inceleme yapılmasına karar verdi. Bu incelemelerde, tıbbi uygulamada bir kusur olup olmadığı ve kusurlu davranış ile ölüm arasındaki illiyet bağına ilişkin rapor hazırlanacak.

TUTUKLULUĞU SÜRECEK SANIKLAR

Diğer 21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan’a erteledi.

KAMU GÖREVİNDEN İTİRAZ

Yenidoğan Çetesi davasında son olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, dört sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. Bu itiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.