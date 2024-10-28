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Yenidoğan Çetesi İddianamesi Onaylandı

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ÇETENİN İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

Bebekleri ölümüne sebep olan “Yenidoğan” çetesiyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Bu gelişme, çetenin eylemleri sonucunda hayatını kaybeden bebeklerin aileleri ve toplumda geniş bir yankı uyandırdı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKMA TARİHİ BELİRLENDİ

Sanıkların, gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla yargılanmaları için belirlenen tarih yakın bir zaman içerisinde hakim karşısına çıkacak. Toplumun büyük bir dikkatle takip ettiği bu dava, yaşanan olayların açıklığa kavuşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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