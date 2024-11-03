Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Yeni Gelişmeler!

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma, bazı haber siteleri ve sosyal medya üzerinde “Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi” şeklindeki yanıltıcı paylaşımların ardından sürüyor. Soruşturmada, 23 haber sitenin yanı sıra 13 sosyal medya hesabının detaylı bir şekilde incelendiği öğrenildi. Bu bağlamda gözaltına alınan avukat İrem Çiçek, halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ile gazetepencere.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can’ın emniyet işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, başlatılan soruşturmanın gerekçeleri arasında söz konusu paylaşımların, toplumda adalet duygusunu zedeleme amacı taşıdığını ve yargı ile devletin diğer kurumlarının basın aracılığıyla küçük düşürüldüğünü belirtti. Bu haber ve paylaşımlar için “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret” ve “iftira” suçlarının oluştuğu vurgulandı.

BİLGİ YALANLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kamuoyunda “yenidoğan çetesi” olarak bilinen dosyayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu ifade etti. Tunç, “Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesi nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine devam etmektedir” dedi. Ayrıca, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı’nın tehdit edilmesiyle ilgili de titiz bir soruşturmanın yürütüldüğünü belirtti. Tunç, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren haberlerin doğruluğunu teyit etmeden paylaşılmasının büyük bir sorumsuzluk olduğunu vurguladı.