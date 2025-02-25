Yenidoğan Davası: Dört Sanığın Tahliyesine İtiraz

DAVADA ARA KARARLAR AÇIKLANDI

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla ölümlerine sebep olan Yenidoğan Çetesi’nin yönetici ve üyelerinden oluşan 46 sanığın yargılandığı davada ara kararlar dün belli oldu.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu durumdaki sanıklar, Birinci Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Emine Avcı, Esenyurt Reyap Hastanesi’nde medikal muhasebeci Funda Özen, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel’in tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliye edilmelerine karar verdi.

MÜTAALE HAZIRLANACAK

Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek maktul bebekler için ayrı ayrı inceleme yapılmasına hükmetti. Bu incelemede, tıbbi uygulamada kusur olup olmadığı ile kusurlu davranışla ölüm arasında illiyet bağı araştırılacak ve bir rapor hazırlanacak.

Diğer 21 sanığın tutukluluk halleri ise mahkeme tarafından devam ettirildi. Ayrıca, eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşma tarihi 21 Nisan’a ertelendi.

Başsavcılıktan İtiraz

Yenidoğan Çetesi davasında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, dört sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. Başsavcılığın bu itirazı, bir üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.