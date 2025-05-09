Yenikadın Köyünde Mermi Bulundu

ÇOBAN TOP MERMİSİ BULDU

Edirne merkezine bağlı Yenikadın köyünde çobanlık yapan Mustafa Şengül, koyunlarını otlattığı esnada bir ayçiçeği tarlasında patlamamış bir top mermisiyle karşılaştı. Yapılan ilk inceleme sonrasında, top mermisi detaylı bir inceleme için jandarma ekiplerine teslim edildi.

ENDİŞE DÜNDÜRDÜ

Çoban Mustafa Şengül, mermiyi fark ettiğinde öncelikle ne olduğunu anlayamadığını, yaklaştığında ise endişelenmeye başladığını belirtiyor ve hemen muhtara haber verdiğini ifade ediyor. Köy muhtarı İsmail Durak, çobanın ihbarı üzerine olay yerine giderek, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu yetkililere bildirdiğini aktarıyor.