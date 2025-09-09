Gündem

Yenimahalle’de B.G.K. Bıçaklandı, Öldü

yenimahalle-de-b-g-k-bicaklandi-oldu

BOŞANMA AŞAMASINDA KANLI TARTIŞMA

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, boşanma sürecindeki B.G.K. ile kayınpederi K.A. arasında başlayan bir tartışma, şiddetli bir kavgaya dönüşüyor. Bu kavga esnasında K.A., çocuğunun gözleri önünde gelini B.G.K.’yi bıçakla yaralıyor.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın hemen ardından, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal ediyor. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, B.G.K.’nin yaşamını yitirdiğini açıklıyor. K.A., olayın ardından polis tarafından gözaltına alınıyor ve meseleyle ilgili derhal bir soruşturma başlatılıyor.

