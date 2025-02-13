YEO Teknoloji, Güneş Santrali İçin Sözleşme İmzaladı

YE ÖNEMLİ SÖZLEŞME İMZALANDI

YEO Teknoloji, Karesi Polyester ile birlikte güneş santrali kurulum hizmeti için 2,04 milyar TL değerinde bir sözleşme imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile Türkiye’nin önde gelen polyester üreticilerinden Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş. arasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5.1.h maddesi kapsamında, proje geliştirme dahil anahtar teslimi güneş santrali kurulum hizmeti için 12.02.2025 tarihli TCMB döviz satış kuru ile KDV dahil 1.820.925.695,55 TL’si arazi tipi ve 215.470.434 TL’si Çatı tipi GES olmak üzere toplam 2.036.396.129,56 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

PROJE DETAYLARI VE HİZMETLER

Ayrıca, bu sözleşmeyle birlikte Karesi Polyester’in Petrokimya tesislerinin enerji tüketimini karşılamak için geliştirilecek 150 MWp kurulu güçteki arazi tipi güneş enerjisi santrali projeleri için proje geliştirme ve anahtar teslim kurulum hizmeti sunulacak. Sözleşme çerçevesinde sağlanacak hizmetler arasında, tesislerin kurulacağı arazilerin belirlenmesi, kullanım haklarının alınması, çağrı mektuplarının temin edilmesi, ÇED raporlarının hazırlanması, imar süreçlerinin takip edilmesi, yapı ruhsatlarının alınması ve güneş santralinin inşası gibi işlemler bulunuyor.

FİNANSMAN VE KARBON HEDEFLERİNE KATKI

Şirket, Projenin finansmanı için yetkilendirilmiş durumda olup ECA (Export Credit Agency) tarafından sağlanacak uzun vadeli kredilerin imkanlarının sağlanması görevini üstlenecek. Ayrıca Avrupa Birliği’nin karbon nötr politikaları çerçevesinde tekstil ve polimer sektörüne katkı verecek projelerle Karesi Polyester’in karbon hedeflerine destek sağlamayı planlıyor. YEO Teknoloji, müşterilerine mühendislik, tedarik ve kurulum hizmetlerinin yanı sıra, doğru projelere erişim için proje geliştirme süreçlerini de dahil edecek şekilde kapsamlı hizmetler sunmaya devam edecektir.