Yerli Otomobil İçin Dar Gelirliye Destek

YERLİ OTOMOTİVİ GÜÇLENDİREN YENİ PROGRAM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin yerli otomotiv sektörünü güçlendirmek ve düşük gelirli ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni bir sosyal destek programı başlatıyor. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adı verilen bu proje, özellikle üç veya daha fazla çocuğu bulunan ailelere odaklanarak hem ekonomik hem de çevresel katkılar sunmayı planlıyor.

PROGRAMIN HEDEFİ VE UYGULAMA ALANI

Bu programla, bakanlık yerli üretimi teşvik etmeyi ve düşük gelir grubundaki ailelerin ulaşım imkanlarını artırmayı hedefliyor. “İlk Arabam” projesi, sıfır kilometre yerli otomobillerin uzun vadeli ve uygun finansman seçenekleriyle ailelere ulaştırılmasını sağlayacak. Böylelikle, hem otomotiv sanayisine destek verilecek hem de ailelerin sosyal refah seviyeleri artırılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Programın başvuru koşulları belirlendi. Düşük gelir grubuna mensup ve en az üç çocuğu olan aileler, bu destekten faydalanma şansı bulacak. Bakanlık, bu kriterlerle dar gelirli ailelerin mobilitesini artırmayı ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

ÇEVRESEL VE EKONOMİK FAYDALAR

Yerli ve sıfır kilometre araçların kullanımının yaygınlaşması, Türkiye’deki binek araçların yaş ortalamasını düşürme potansiyeline sahip. Bu durumun, araç başına karbon emisyonunu azaltarak çevresel fayda sağlaması bekleniyor. Ayrıca, yerli otomotiv sektörüne olan talebin artmasıyla ekonomik hareketlilik yaratılabileceği öngörülüyor.

DETAYLARIN PAYLAŞILMASI BEKLENİYOR

Programın uygulama esasları ile finansman koşulları hakkında henüz net bilgi verilmedi. Bakanlığın önümüzdeki günlerde projenin detaylarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Bu destek, aileler ve yerli sanayi üzerinde nasıl bir etki yaratacak, zamanla ortaya çıkacak.